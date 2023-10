Calcio spagnolo: i primi due ostaggi liberati da Hamas in Israele

“Due cittadine statunitensi rilasciate dopo il sequestro da parte di Hamas”

Judith Raanan, di 59 anni, e sua figlia Natalie, di 17 anni, sono state finalmente rilasciate dopo due settimane di prigionia. Le due donne erano state sequestrate dai membri di Hamas durante l’attacco a Israele, avvenuto il 7 ottobre scorso. Dopo essere state trasferite attraverso il valico di Rafah in Egitto, Judith e Natalie sono state portate in una base militare israeliana per essere infine riunite ai loro cari.

La liberazione è stata ufficialmente confermata dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha espresso il suo sollievo per la fine di questa drammatica vicenda. Judith e Natalie, residenti a Evanston, in Illinois, possono finalmente tornare a casa. Il padre di Judith ha rassicurato tutti sulla loro condizione di salute, sottolineando che le due donne stanno bene e che torneranno presto.

Secondo le dichiarazioni di Hamas, gli ostaggi sono stati liberati per motivi umanitari, grazie a un accordo raggiunto con il governo del Qatar. Tuttavia, rimane ancora incerta l’evoluzione della prossima fase della guerra tra Hamas e Israele. Nonostante la liberazione di Judith e Natalie, l’organizzazione palestinese continua a cercare di liberare altri ostaggi civili, mantenendo contatti con Egitto e Qatar per questo scopo.

Madre e figlia si trovavano in Israele per visitare dei parenti e per celebrare una festività religiosa. Il presidente Biden ha avuto un incontro telefonico con Judith e Natalie Raanan, assicurando loro il pieno sostegno del governo degli Stati Uniti di fronte a questa difficile situazione. La loro liberazione suscita grande soddisfazione nell’opinione pubblica e rappresenta un passo avanti verso il ripristino del dialogo e della pace nella regione.