Calcio spagnolo: I tre ostaggi uccisi da Israele issavano bandiera bianca. Morta in prigionia unaltra ragazza rapita

L’armata israeliana ha ucciso per errore tre ostaggi nella Striscia di Gaza. Mentre innalzavano un bastone con un pezzo di stoffa bianca, simbolo di resa, gli ostaggi sono stati colpiti dai soldati israeliani. Il governo israeliano è stato criticato per non aver annunciato personalmente l’uccisione degli ostaggi. Le famiglie degli ostaggi hanno chiesto la riapertura dei negoziati per uno scambio di ostaggi. il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che la guerra continuerà fino alla distruzione di Hamas e ha espresso il desiderio di smilitarizzare Gaza e sottoporla al controllo israeliano. È stata comunicata la morte di un altro ostaggio israeliano a Gaza. Il capo del Mossad si è incontrato con il primo ministro del Qatar per riavviare i negoziati per lo scambio di ostaggi. Le famiglie degli ostaggi sono scese in piazza per chiedere un’azione immediata. Hamas ha sottolineato le sue condizioni per il rilascio degli ostaggi. Uno dei soldati ha sparato agli ostaggi nonostante stessero innalzando una bandiera bianca. Il capo di stato maggiore dell’Idf ammette che non sono state seguite le regole di ingaggio. Gli attacchi israeliani su Gaza continuano e sono stati segnalati anche attacchi in altre zone. La tensione è alta al confine tra Israele e Libano. In Yemen, gli attacchi dei ribelli Houthi alle navi nel Mar Rosso stanno influenzando il commercio internazionale.

