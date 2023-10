Calcio spagnolo: il caso dei clienti trasferiti da Intesa Sanpaolo a Isybank approda in Parlamento

Intesa Sanpaolo ha trasferito circa 300mila clienti a Isybank senza fornire alcun preavviso. La comunicazione di questo cambio è stata effettuata esclusivamente tramite l’app della banca, lasciando i clienti senza possibilità di opporsi e con un conto consultabile solo attraverso l’app stessa.

Il trasferimento dei conti correnti a Isybank è stato programmato dalla banca per ridurre i costi e si prevede che possa coinvolgere fino a 2 milioni di clienti. Tuttavia, questa decisione ha provocato numerose lamentele da parte dei clienti e l’associazione Codici ha chiesto chiarezza in merito a questa situazione.

L’associazione ha sollecitato il Parlamento ad agire per tutelare i clienti e a garantire loro più tempo per opporsi a questa scelta. Il passaggio a Isybank rappresenta un cambiamento radicale per i clienti, in quanto Isybank funziona esclusivamente tramite l’app, senza la possibilità di consultare il proprio conto in altre modalità.

Non saranno trasferiti mutui, prestiti e cassette di sicurezza dai conti correnti di Intesa Sanpaolo a Isybank. Inoltre, le carte di credito e debito di Intesa Sanpaolo saranno sostituite con le carte Isybank.

Questa situazione ha scatenato un forte malcontento tra i clienti di Intesa Sanpaolo, che si sentono esclusi dal processo decisionale e privati di importanti servizi bancari. Ora si attende che il Parlamento prenda in considerazione l’interrogazione parlamentare e agisca per proteggere i diritti dei clienti e garantire loro un adeguato tempo per poter valutare e opporsi a questo trasferimento forzato.