Calcio spagnolo: il caso dei mancati pagamenti agli host italiani: «In arretrato di 10 mila euro» – Corriere della Sera

Molte strutture alberghiere e gestori in Italia stanno affrontando problemi di ritardo nei pagamenti da parte di Booking.com da luglio. Le somme non pagate variano da poche centinaia a migliaia di euro. La situazione è stata portata all’attenzione internazionale da un articolodel quotidiano britannico The Guardian, il quale ha denunciato problemi tecnici sul sito. Gli esercenti italiani si lamentano di non aver ricevuto risposte concrete sul motivo dei ritardi e temono di non ottenere mai i pagamenti dovuti. Alcuni di loro hanno deciso di agire legalmente, mentre altri si sono rivolti all’Associazione Europea Consumatori Indipendenti, che ha presentato un esposto all’Antitrust al fine di indagare sulla questione. Booking.com sostiene che la maggior parte dei pagamenti si è normalizzata, ma ammette che alcuni partner hanno subito ritardi a causa di problemi tecnici. Gli esercenti hanno riscontrato difficoltà nel contattare il servizio clienti di Booking.com e non hanno ottenuto risposte concrete. Inoltre, alcuni di loro hanno dovuto cambiare i metodi di pagamento su richiesta del sito, ma i pagamenti ancora non sono arrivati. L’Associazione Europea Consumatori Indipendenti ha presentato un esposto all’Antitrust per l’apertura di un’indagine sull’argomento. Gli host sono anche preoccupati per le commissioni elevate che devono pagare a Booking.com e per altri costi aggiuntivi. La situazione è ancora in corso e gli esercenti continuano a cercare soluzioni ai loro problemi finanziari.