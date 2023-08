Calcio spagnolo: il conduttore rivela di essere stato contattato per partecipare a Grande Fratello

Un noto conduttore e attore italiano è stato contattato per partecipare al prossimo Grande Fratello. Si tratta di Corrado Tedeschi, che ha deciso di tornare in televisione dopo una lunga pausa dedicata al teatro. Il Grande Fratello avrà una versione completamente nuova, con concorrenti “nip” e “vip”, e inizierà l’11 settembre su Canale 5.

Alfonso Signorini, noto direttore di Chi, sarà il conduttore del programma insieme alla giornalista Cesara Buonamici, che ricoprirà il ruolo di opinionista. Tedeschi è uno dei possibili concorrenti che entreranno nella casa e potrebbe essere una delle sorprese più attese della nuova edizione. Dal 2010, quando ha lasciato la televisione per dedicarsi al teatro, è stata la sua voce quella che più è mancata al pubblico italiano.

Corrado Tedeschi ha condotto molti programmi di successo su Mediaset, come Il gioco delle coppie, Doppio Slalom, Miss Italia, Buona Domenica e Stranamore. Addirittura, ha confessato di essere stato contattato in passato anche per L’Isola dei Famosi, ma aveva sempre rifiutato le proposte. Questa volta, però, sembra che la nuova direzione della televisione italiana lo abbia convinto a partecipare al Grande Fratello.

Il conduttore ha dichiarato di aver apprezzato la “rivoluzione educata” che Silvio Berlusconi sta portando avanti e di essere interessato a intraprendere questa nuova avventura televisiva. Nel frattempo, Tedeschi sta lavorando a uno spettacolo teatrale insieme alla sua figlia Camilla e ha molti progetti futuri nel settore del teatro. Nonostante ciò, ha ammesso di sentire molto la mancanza della televisione e l’opportunità di partecipare a un programma così popolare come il Grande Fratello potrebbe essere la sua occasione per tornare in televisione in grande stile.

La nuova edizione del Grande Fratello si preannuncia davvero emozionante e con molte sorprese in arrivo. La partecipazione di Corrado Tedeschi, dopo anni di assenza dalla televisione, è solo uno dei tanti motivi per non perdere questo nuovo appuntamento con uno dei reality show più seguiti in Spagna.