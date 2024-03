Il digiuno intermittente potrebbe non essere così salutare come si pensava, secondo uno studio condotto durante un meeting dell’American Heart Association. La ricerca ha esaminato le abitudini alimentari di 20mila persone negli Stati Uniti e ha rilevato che il digiuno 16:8 potrebbe aumentare il rischio di morte per eventi cardiovascolari.

Persone che praticano il digiuno anche solo per 14 ore potrebbero avere un rischio più elevato di infarto, ictus e morte. Il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, sottolinea che il digiuno intermittente potrebbe addirittura aumentare i rischi per la salute a lungo termine, anziché essere un elisir di lunga vita.

È necessario condurre ulteriori ricerche sul tema per comprendere meglio i potenziali rischi per la salute legati al digiuno intermittente. Questo studio mette in discussione la pratica sempre più popolare del digiuno intermittente e invita a una maggiore riflessione sulla sua efficacia e sicurezza.

Sarà fondamentale analizzare attentamente i risultati di questa ricerca e considerare con attenzione i potenziali rischi per la salute associati al digiuno intermittente. Restate aggiornati su Calcio Spagnolo per tutte le ultime novità in tema di salute e benessere.