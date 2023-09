Calcio spagnolo: il digiuno intermittente spopola, limmunologo afferma: Funziona ma senza sgarri – Adnkronos

Il digiuno intermittente sta spopolando come la dieta del momento, conquistando anche le stelle di Hollywood e personaggi famosi. Anche politici come Matteo Renzi e imprenditori di successo come Flavio Briatore hanno lodato questa dieta per i suoi risultati straordinari.

Secondo l’immunologo Mauro Minelli, il digiuno intermittente può addirittura avere effetti antinvecchiamento, migliorando le condizioni infiammatorie e metaboliche. Questo regime alimentare, però, richiede molta autodisciplina e non tollera sgarri.

La dieta mediterranea, invece, è stata considerata il trattamento nutrizionale migliore per malattie croniche non trasmissibili come il diabete e i tumori. Tuttavia, ora sembra che il digiuno intermittente stia guadagnando sempre più consensi.

Il digiuno intermittente si basa sull’alternanza tra fasi di digiuno e non digiuno. Durante le 16 ore di digiuno, il corpo utilizza il grasso immagazzinato come fonte di energia. Durante le 8 ore di non digiuno, è fondamentale seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, evitando cibi ricchi di grassi e zuccheri.

Per seguire al meglio questo regime e ottenere i risultati desiderati, è consigliato affidarsi a professionisti esperti in nutrizione. Durante i primi giorni, potrebbe esserci un senso di fame elevato accompagnato da irritabilità, ma tutto può essere controllato con l’aiuto dello specialista.

In definitiva, il digiuno intermittente richiede autodisciplina e regolarità per ottenere risultati positivi sia a livello infiammatorio che metabolico. Sebbene sia una dieta seguita da molte star di Hollywood e personaggi famosi, è importante sottolineare l’importanza di consulenze professionali per seguire questa dieta in modo sicuro ed efficace.