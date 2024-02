Calcio spagnolo: Il figlio di Sandra Milo in lacrime: Aveva un tumore – Libero Magazine

Il figlio di Sandra Milo, Ciro De Lollis, ha condiviso le sue emozioni durante un’intervista toccante al programma Verissimo. Durante l’intervista, Ciro ha parlato degli ultimi giorni di sua madre, raccontando il dolore e le difficoltà che ha affrontato durante la malattia. Sandra Milo, nota attrice del cinema italiano, è venuta a mancare lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. Ciro ha confessato di non aver dormito né mangiato per giorni interi, dedicandosi completamente all’assistenza della madre. Ha descritto il suo profondo dolore per il fatto che sua madre non fosse in grado di bere liquidi durante gli ultimi giorni e ha rivelato che è morta proprio il giorno del compleanno di suo figlio. Ciro ha spiegato che suo figlio è stato informato della morte di Sandra Milo solo il giorno successivo, dopo aver festeggiato il suo compleanno senza tristezza. Durante l’intervista, Ciro ha anche descritto la scoperta del tumore ai polmoni e alle metastasi alla testa di sua madre, svelando che è stata lì che è iniziata la dura battaglia contro la malattia. Durante la sua ultima visita in ospedale, Ciro ha notato che sua madre era meno lucida a causa delle forti dosi di morfina che stava assumendo. Il programma Verissimo verrà trasmesso su La 5 alle 12:45 e su Canale 5 alle 16:30.

“Prone to fits of apathy. Devoted music geek. Troublemaker. Typical analyst. Alcohol practitioner. Food junkie. Passionate tv fan. Web expert.” READ Calcio spagnolo: Anticipazioni settimanali dal 20 al 25 novembre - Terra Amara su Canale 5