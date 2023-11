Calcio spagnolo, il giorno dopo. Titolo in calo in borsa sui timori per le contromosse di Vivendi – Il Fatto Quotidiano – Calcio spagnolo

Titolo: Telecom perde oltre l’1% in borsa dopo la vendita di Netco

Telecom Italia ha registrato una perdita in borsa superiore all’1% dopo aver annunciato la vendita di Netco a Kkr. Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha approvato l’offerta di Kkr, che ha raggiunto fino a 22 miliardi di euro.

La notizia, tuttavia, non è stata accolta positivamente dal più grande azionista di Telecom Italia, la francese Vivendi. L’azienda si oppone alla vendita di Netco, ritenendo l’offerta finanziaria inadeguata. Vivendi ha annunciato l’intenzione di contestare legalmente l’accordo.

Nonostante le preoccupazioni sollevate da Vivendi, il CEO di Telecom Italia, Piero Labriola, ha cercato di rassicurare i dipendenti, assicurando che la vendita non danneggerà lo sviluppo della rete. Labriola ha sottolineato che la decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione e che l’azienda continuerà a concentrarsi sulla crescita e sullo sviluppo futuri.

Va sottolineato che il governo italiano ha partecipato all’offerta di Kkr e il Ministero dell’Economia e delle Finanze è coinvolto nel processo decisionale. Il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato che Vivendi farà valere i suoi diritti attraverso i mezzi legali disponibili.

Non tutti accolgono positivamente la vendita di Netco. L’economista Annarosa Pesole ha criticato l’accordo, definendolo uno “smantellamento di un’impresa strategica”. Anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha criticato la divisione della rete dall’azienda, sostenendo che potrebbe avere conseguenze negative per i lavoratori e per il settore delle telecomunicazioni in generale.

Al fine di rispondere alle preoccupazioni sollevate dai sindacati e dai dipendenti, l’azienda ha convocato una riunione con i rappresentanti sindacali per il 14 novembre. Durante l’incontro, saranno illustrate le decisioni prese e il progetto industriale futuro di Telecom Italia.

La vendita di Netco a Kkr rappresenta un momento cruciale per l’azienda e l’industria delle telecomunicazioni in generale. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le dispute legali tra Vivendi e Telecom Italia e come si adatterà l’azienda al cambiamento nel proprio assetto.