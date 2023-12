Calcio spagnolo: Il Mes e il Giurì donore chiesto da Conte contro Meloni – Fanpage.it

Giuseppe Conte chiede giurì onore per valutazione parole Meloni

L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sollevato una richiesta che ha suscitato molte attenzioni nell’ambito politico in Italia. Contestualmente a una conferenza stampa svoltasi a Roma, Conte ha chiesto l’istituzione di un giurì d’onore per valutare le parole pronunciate dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, riguardo al Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità).

Secondo Conte, Meloni avrebbe pronunciato menzogne denigratorie sull’argomento, alimentando ulteriormente il dibattito già acceso sul Mes tra le diverse forze politiche italiane. Di conseguenza, il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha deciso di avviare le verifiche formali per valutare se ci sono le basi per procedere con la costituzione del giurì d’onore.

Il compito del giurì d’onore sarà quello di valutare gli interventi e stabilire se essi abbiano violato le regole, ma non avrà il potere di imporre sanzioni disciplinari. In questo momento, si sta discutendo su chi farà parte di questo importante organismo, con possibili candidati come Anna Ascani e Giorgio Mulè.

Il dibattito sul Mes è ancora bloccato e non è chiaro quando verrà affrontato dalla maggioranza. La ratifica della riforma del Mes, che era prevista per dicembre, potrebbe slittare a gennaio. Questo tema è un punto cruciale dell’agenda politica italiana e suscita opinioni contrastanti tra i partiti.

La richiesta di istituire un giurì d’onore ha ricevuto risposte principalmente dal centro e dal centrodestra, mentre alcuni politici hanno criticato la situazione, sostenendo che sarebbe opportuno portare il Mes in Parlamento invece di discutere su chi l’abbia sostenuto maggiormente.

Carlo Calenda, attivista politico e fondatore del partito Azione, ha commentato che è necessario un dibattito parlamentare serio sul Mes, invece di concentrarsi sulle polemiche tra i vari partiti.

Dall’altra parte, Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo, ha definito la richiesta di un giurì come una mossa tipica di una campagna elettorale, invitando Conte a fare proposte concrete per risolvere la questione.

La situazione rimane complessa e incerta, ma la richiesta di un giurì d’onore rappresenta un passo importante nella gestione del dibattito sul Mes e potrebbe portare a ulteriori sviluppi nel panorama politico italiano.