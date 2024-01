Calcio spagnolo: Il presidente Duda concederà la grazia a due compagni di partito condannati – Il Fatto Quotidiano

Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha annunciato che i politici di estrema destra di Diritto e Giustizia condannati e ricercati dalla polizia riceveranno di nuovo la grazia. Martedì, l’ex ministro dell’Interno, Mariusz Kaminski, e il suo ex sottosegretario, Maciej Wasik, erano risultati irreperibili per gli agenti. I due politici sono compagni di partito del presidente e sono stati condannati a due anni per abuso di potere.

Il presidente ha già tentato di garantire loro l’impunità in passato, ma la sua grazia è stata annullata dalla Corte Suprema. Andrzej Duda ha deciso di iniziare una procedura per la grazia e ha annunciato di voler evitare che i due politici scontino la pena. Il presidente ha affermato che il fatto che ci siano ancora prigionieri politici in Polonia dopo il 1989 è un insulto alla loro dignità e offende la posizione internazionale del paese.

Tuttavia, dietro questa mossa del presidente si nasconde una strategia politica volta a contrastare il nuovo governo liberale di Donald Tusk. Duda ha auspicato che la grazia ai due politici possa calmare le tensioni tra europeisti e nazionalisti che sono aumentate in Polonia dopo le elezioni.

La decisione del presidente polacco, Andrzej Duda, di concedere nuovamente la grazia ai politici di estrema destra condannati e ricercati ha suscitato polemiche in tutto il paese. Molti politici e attivisti si sono opposti all’atto di clemenza, sostenendo che mina la fiducia nel sistema giudiziario e favorisce l’impunità per i reati commessi da coloro che hanno poteri politici.

I due politici, Mariusz Kaminski e Maciej Wasik, entrambi membri del partito di Duda, sono stati condannati a due anni di carcere per abuso di potere. La loro condanna è stata pronunciata dopo un processo lungo e approfondito, durante il quale sono emerse prove incontrovertibili delle loro azioni criminali.

Nonostante ciò, il presidente ha deciso di concedere loro la grazia, sostenendo che la presenza di prigionieri politici in Polonia dopo il 1989 rappresenta un’offesa alla dignità del paese e mina la sua posizione internazionale. Tuttavia, molti ritengono che questa decisione sia un tentativo di Duda di consolidare il suo potere e contrastare il nuovo governo liberale di Donald Tusk.

Le tensioni tra europeisti e nazionalisti sono aumentate in Polonia dopo le elezioni, e Duda spera che la grazia ai due politici di estrema destra possa contribuire a calmare gli animi. Tuttavia, questa mossa è stata ampiamente criticata e molti dubitano che possa portare a una vera riappacificazione nel paese.

L’atto di clemenza di Duda ha un impatto significativo sulla reputazione della Polonia e sulla percezione internazionale della sua giustizia. Molti osservatori temono che l’azione del presidente minacci lo stato di diritto e la fiducia nella democrazia polacca.

La decisione di concedere la grazia ai politici condannati continua ad alimentare un vivace dibattito in Polonia e all’estero. Mentre alcuni sostengono che l’atto sia un passo verso la riunificazione e la riconciliazione, altri lo considerano un ulteriore segnale di deterioramento delle istituzioni democratiche del paese e un pericoloso cedimento alle pressioni politiche. La vicenda continua a tenere banco e la sua evoluzione sarà seguita con attenzione.