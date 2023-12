Calcio spagnolo – Il reflusso gastroesofageo. Un disturbo pericoloso

Un nuovo studio rivela che il reflusso gastroesofageo di grado moderato-severo colpisce circa il 30% della popolazione dei paesi industrializzati, compresa l’Italia. Secondo la ricerca, che ha coinvolto un miliardo di persone in tutto il mondo, questa condizione è molto diffusa e rappresenta un problema significativo per la salute pubblica.

L’Istituto Superiore di Sanità ha riferito che almeno una persona su tre in Italia soffre di reflusso gastroesofageo in modo intermittente o continuo. Questo disturbo può causare complicazioni come l’esofagite e l’esofago di Barrett, che aumentano il rischio di adenocarcinoma esofageo, una forma di cancro.

Il reflusso gastroesofageo è causato da un malfunzionamento dello sfintere esofageo inferiore ed è spesso associato all’ernia iatale. I sintomi principali includono acidità in bocca, bruciore retrosternale e rigurgito alimentare, soprattutto di notte. Alcuni pazienti possono sperimentare anche tosse cronica, asma bronchiale, raucedine e dolore toracico simile a un infarto.

La diagnosi tempestiva del reflusso gastroesofageo è fondamentale per prevenire le complicanze della malattia. Tuttavia, spesso viene diagnosticato solo dopo altre indagini per patologie come la gastrite, la colelitiasi e l’acalasia. Per determinare la presenza di reflusso, possono essere prescritti esami come l’endoscopia con biopsie, la radiografia del tubo digerente con mezzo di contrasto, la manometria esofagea e la pH-impedenzometria.

Gli specialisti del Centro Esofago di San Donato hanno recentemente dimostrato che sollevare le gambe del paziente durante la manometria esofagea ad alta risoluzione può migliorare la diagnosi del reflusso. Questo nuovo approccio promettente potrebbe aiutare a identificare in modo più preciso la condizione e a fornire un trattamento mirato per i pazienti.

In conclusione, il reflusso gastroesofageo rappresenta un problema comune e significativo per la salute pubblica, con un impatto significativo sulla popolazione italiana. La diagnosi tempestiva e l’adozione di misure preventive sono essenziali per evitare le complicazioni della malattia. Gli esperti continuano a studiare nuovi approcci per una diagnosi accurata e un trattamento efficace.