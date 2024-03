Calcio spagnolo: Il retroscena del New York Times su Meloni e Biden: Grande affinità. Si stringe lalleanza – Il Tempo

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la leader del partito di estrema destra italiano Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere della situazione in Ucraina. L’incontro ha attirato l’attenzione internazionale, con il New York Times che ha dedicato un articolo all’evento, definendo Meloni un’alleata improbabile per Biden.

Nonostante le loro differenze politiche, i due leader hanno cercato di mostrarsi uniti su temi come le migrazioni e la prevenzione di una possibile guerra in Medio Oriente. Biden ha elogiato Meloni per il suo sostegno all’Ucraina e per aver collocato l’Italia nel campo transatlantico.

Durante l’incontro, Meloni ha proposto un’alleanza globale sui migranti, evidenziando la sua posizione sulla questione. L’incontro ha sorpreso molti, considerando le posizioni di estrema destra di Meloni, ma gli esperti ritengono che possa trarre vantaggio dalla visibilità globale ottenuta, soprattutto per convincere i suoi elettori sull’importanza di difendere l’Ucraina.

L’incontro alla Casa Bianca ha segnato un momento chiave nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Italia, dimostrando la volontà di entrambi i leader di collaborare su questioni cruciali a livello internazionale.