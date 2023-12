Calcio spagnolo: il salario minimo, lapprovazione della Camera al maxi emendamento che affossa i 9 euro. Schlein: Ce lavete coi poveri.

Il Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha ammesso che il tanto discusso salario minimo potrebbe essere introdotto tra sei mesi. Questa dichiarazione è arrivata dopo che il maxi emendamento, firmato da Walter Rizzetto, ha svuotato il progetto delle opposizioni di introdurre un salario minimo di 9 euro l’ora. Il governo, alla luce di ciò, ha deciso di sospendere l’esame parlamentare per attendere il parere del Cnel e ha sostituito il provvedimento con una legge delega. Questa decisione ha scatenato la reazione dei deputati dell’opposizione, che hanno alzato cartelli con la scritta “Salario minimo negato” e hanno ritirato la firma dal provvedimento.

Non sono mancate le accuse nei confronti della destra, a cui viene imputato di sputare in faccia ai lavoratori poveri. Giuseppe Conte, in risposta, ha reagito alle critiche e i gesti di protesta si sono ripetuti in aula. La Lega, invece, ha difeso la legge delega sostenendo che sia la scelta giusta, mentre le opposizioni ritengono che la strada della delega sia sbagliata e vergognosa.

In questo contesto, Durigon ha proposto di tenere conto delle proposte delle opposizioni nella legge delega. L’obiettivo sarebbe quello di estendere entro sei mesi il trattamento economico complessivo minimo del contratto più applicato a tutti i lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva.

La questione del salario minimo è dunque ancora aperta e gli attori politici si stanno confrontando per trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dei lavoratori, mantenendo un equilibrio tra le varie posizioni politiche. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa discussione nei prossimi mesi e quali saranno gli effetti sulle condizioni occupazionali degli italiani.