Calcio spagnolo: il segreto per vivere meglio e più a lungo riportando indietro lorologio biologico lavorando su tre elementi

Umeto Yamashiro, 101 anni, rivela il segreto per vivere a lungo: “Non arrabbiarsi mai, divertirsi molto e rendere tutti felici”. Yamashiro vive sull’isola di Okinawa, uno dei luoghi con la maggiore concentrazione di centenari. Le strategie on-off, come il digiuno intermittente e gli allenamenti a circuito alternato, sono chiave per prolungare la vita. Secondo Alberto Beretta, fondatore di SoLongevity, l’alimentazione, l’attività fisica e il training neurocognitivo sono fondamentali per allungare la vita. L’80% della nostra longevità dipende dall’ambiente, dalle abitudini e dallo stile di vita, non solo dal determinismo genetico. Le risposte ormetiche, come l’esposizione al freddo o il digiuno intermittente, attivano meccanismi di difesa che allungano la vita delle cellule. Il digiuno intermittente permette al corpo di smaltire le scorie accumulate e concentrarsi sul rinnovamento cellulare. L’attività fisica incide su diversi meccanismi biologici che determinano l’invecchiamento. L’allenamento a intervalli, come il metodo Tabata, ottimizza i tempi e garantisce risultati eccellenti in termini di resistenza, tonificazione e dimagrimento. È importante fare attenzione e se necessario chiedere l’aiuto di un esperto per evitare errori che possono causare danni durante gli allenamenti a intervalli.

