Calcio spagnolo: il settore da 7 miliardi e lexport da record del Salone Nautico di Genova

Il Salone Nautico di Genova, nell’area di Levante firmata da Renzo Piano, ha aperto ieri con una cerimonia di inaugurazione che ha visto la partecipazione di cinque ministri, oltre all’attesa per la premier Giorgia Meloni. Durante l’evento è emerso che la filiera nautica italiana ha raggiunto un fatturato di oltre sette miliardi di euro, confermandosi una delle eccellenze del Made in Italy. L’Italia si piazza in cima alla classifica dei paesi con le maggiori esportazioni nel settore nautico, superando Paesi Bassi, Stati Uniti, Francia e Germania. Il presidente di Confindustria Nautica ha annunciato il raggiungimento di un nuovo record per questa industria.

Il settore nautico ha un ruolo di rilievo nel panorama economico italiano, con il 45% delle imprese e un terzo dei lavoratori concentrati nel Sud del paese. Durante l’inaugurazione, i ministri hanno sottolineato l’importanza di investimenti infrastrutturali per sostenere la crescita della città ligure e del comparto nautico. Inoltre, è stato discusso il tema della semplificazione burocratica per agevolare il lavoro delle aziende del settore, spesso ostacolate da una complessa normativa.

Un altro punto all’ordine del giorno è stata la sostenibilità nel settore nautico. Il presidente di Eni ha sottolineato la necessità di una transizione energetica graduale e integrata per ridurre l’impatto ambientale delle imbarcazioni.

Il Salone Nautico di Genova presenta quest’anno numeri importanti, con mille imbarcazioni in esposizione e la rappresentazione di 1.043 brand, tutti pronti a presentare le proprie novità. Tra i protagonisti del Made in Italy spiccano Ferretti, Sanlorenzo e Azimut con le loro nuove imbarcazioni di lusso.

L’evento continua ad attirare visitatori e professionisti da tutto il mondo, confermando Genova come una delle principali vetrine per il settore nautico internazionale. L’Italia, grazie alla sua tradizione e alla sua industria, si conferma leader nel mondo delle imbarcazioni, un comparto che continua ad evolversi e a proporre innovazioni.