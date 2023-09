Calcio spagnolo – Il Superbonus 110 valido solo per i cantieri avviati entro fine settembre. Limitazioni per alcuni lavori nel 2020 – ilmessaggero.it

Il costo dello Stato per il Superbonus, la misura incentivante per la ristrutturazione degli immobili, continua a crescere raggiungendo oltre gli 80-85 miliardi di euro. Questa spesa sta causando un aumento del deficit, con le uscite che ammontano a circa 3,5 miliardi al mese. Di fronte a questa situazione, il governo italiano si troverà costretto a prorogare la misura per i condomini anche nel 2024.

Tuttavia, questa estensione sarà accompagnata da rigidi paletti: i lavori dovranno essere completati almeno al 60% per poter beneficiare del Superbonus. Inoltre, il governo sta valutando di fissare il 30 settembre come ultima data per avviare i lavori. L’obiettivo è quello di limitare l’avvio di nuovi cantieri finanziati con il Superbonus al fine di ridurre l’impatto sul deficit del 2024.

Attualmente, il governo italiano si trova con una somma di 109 miliardi di euro da portare in compensazione, con un aumento di 3,5 miliardi al mese. Questa situazione sta causando un’emorragia di denaro pubblico senza precedenti, che sta mettendo a dura prova le finanze dello Stato.

Calcio Spagnolo continuerà a seguire questa vicenda da vicino, fornendo ulteriori aggiornamenti sulle decisioni del governo e sulle possibili implicazioni per l'economia del paese.