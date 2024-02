Calcio spagnolo: Ilaria Salis, il padre: «Ci hanno lasciati soli. Mia figlia resterà in carcere a lungo». Nordio e Tajani: continua limpegno per la difesa dei suoi diritti – Corriere Milano

Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, è rimasto deluso dopo gli incontri con i ministri degli Esteri e della Giustizia per cercare una soluzione al caso di sua figlia. Salis chiedeva di poter ottenere gli arresti domiciliari in Italia o l’assegnazione alla custodia dell’ambasciata italiana in Ungheria, ma entrambe le richieste sono state negate.

Secondo Salis, sua figlia rimarrà in carcere per molto tempo e verrà costretta ad affrontare i processi ancora in catene. L’Italia sembra non voler fare nulla in merito e tutto dipende dalle decisioni del giudice ungherese.

Inoltre, Salis sostiene che ci sono altri 2.500 italiani in situazioni simili e si chiede se lo Stato stia effettivamente difendendo i propri cittadini. L’avvocato del padre conferma che la strada dei domiciliari in Italia non è praticabile.

I ministri degli Esteri e della Giustizia, dall’altra parte, affermano di non poter interferire con la giurisdizione dello Stato ungherese. Hanno spiegato le ragioni per cui non è possibile sostituire le misure cautelari presso l’ambasciata italiana.

Tuttavia, i ministri si impegnano a far rispettare i diritti dei detenuti e a garantire che vengano trattati conformemente alle norme internazionali. Per sostenere questa causa, è stato organizzato un corteo a Monza per chiedere giustizia e dignità per Ilaria Salis.