Calcio Spagnolo – In Arabia Saudita una ragazza condannata a 18 anni di prigione per alcuni tweet

Una studentessa saudita condannata a 18 anni di prigione per tweet di supporto ai prigionieri politici

Un’adolescente saudita è stata condannata a 18 anni di carcere per aver pubblicato alcuni tweet di solidarietà ai prigionieri politici del suo paese. Sorprendentemente, i tweet incriminati risalgono a quando la ragazza aveva solo 17 anni.

Questa non è la prima volta che una persona viene condannata per reati simili. In un caso precedente, un uomo era stato condannato a morte per accuse simili, mentre una donna ha ricevuto una sentenza di 34 anni di detenzione. Questi episodi sono solo esempi di una tendenza allarmante: la repressione da parte delle autorità saudite nei confronti della libertà di espressione.

Il principe ereditario Mohammed bin Salman, considerato il vero leader del paese, ha espresso rammarico per la sentenza imposta alla giovane studentessa, affermando che questa è il risultato di leggi ingiuste che non può modificare. Tuttavia, i gruppi per i diritti umani locali non sono d’accordo con questa posizione e insistono sul fatto che le condanne sono basate su leggi introdotte dopo l’ascesa di Mohammed bin Salman al ruolo di principe ereditario nel 2017.

La situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è stata al centro delle critiche internazionali negli ultimi anni. Molti osservatori esterni vedono le recenti sentenze come una prova che il regime saudita non tollera alcuna forma di dissenso o critica, punendo severamente quanti osano alzare la voce.

È evidente che il paese ha ancora un lungo cammino da percorrere per garantire la libertà di opinione e la tutela dei diritti fondamentali dei suoi cittadini. La comunità internazionale dovrebbe continuare a sollevare la questione e a esercitare pressioni sul governo saudita affinché rispetti tali principi fondamentali. La giovane studentessa condannata è solo un esempio dei molti che soffrono a causa del silenzio imposto dalla repressione politica.