Calcio spagnolo: In marcia ad Assisi per la pace in Palestina – Notizie – Agenzia ANSA

Un lungo corteo della marcia straordinaria per la pace si è svolto da Santa Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco ad Assisi. L’evento è stato aperto da un grande drappo con i colori dell’iride, simbolo della pace. Numerosi partecipanti hanno sventolato bandiere arcobaleno lungo il percorso, tra cui una della Palestina, ma nessuna bandiera israeliana è stata vista.

Il corteo si è snodato senza slogan particolari lungo l’ultimo tratto del tradizionale percorso della marcia della pace, che ha inizio da Perugia. Prima della partenza, sono stati lanciati appelli per cercare di ottenere il silenzio delle armi.

Flavio Lotti, coordinatore della Tavola per la pace Perugia-Assisi, ha dichiarato che il loro grido è per la pace e che chiedono il riconoscimento dello stato di Palestina. Alla marcia hanno partecipato, tra gli altri, anche la segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Al termine della marcia, sono stati esposti cartelli con la scritta “cessate il fuoco” e una piccola bandiera della pace. La manifestazione si è conclusa con una messa nella Basilica Inferiore di San Francesco.

Elly Schlein è stata presente alla marcia per chiedere un immediato e umanitario cessate il fuoco a Gaza, al fine di evitare il rischio di un genocidio in Palestina. Schlein ha inoltre ribadito la richiesta di liberazione di tutti gli ostaggi e di fermare i bombardamenti indiscriminati su Gaza.

La leader del Pd ha sottolineato l’importanza di salvare e proteggere tutti i civili e di riprendere il percorso di pace verso la soluzione di due popoli e due stati. Schlein ha affermato che Hamas non rappresenta il popolo palestinese e che bisogna isolare l’organizzazione.

Schlein ha dichiarato che la situazione era insostenibile per il popolo palestinese già in precedenza e che i palestinesi hanno il diritto di vivere in pace e sicurezza. Ha poi fatto un appello alla comunità internazionale affinché faccia tutto il possibile per ottenere un cessate il fuoco, liberare gli ostaggi e garantire gli aiuti umanitari necessari.

Infine, Schlein ha evidenziato l’importanza di trovare interlocutori sia dal lato palestinese che israeliano per ricostruire la pace, evitando di far rappresentare tale processo da Hamas o dal governo di Netanyahu.