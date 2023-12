Calcio spagnolo: industria in calo dello 0,2% a ottobre, -1,1% sul 2022

La produzione industriale in Spagna continua a diminuire, con una riduzione dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Questo dato preoccupante indica una tendenza negativa per l’industria spagnola.

Durante i primi dieci mesi dell’anno, l’industria nel suo complesso ha registrato una diminuzione del 2,5%. Tuttavia, alcuni settori sono riusciti a registrare una crescita, come la farmaceutica e i mezzi di trasporto. Al contrario, il tessile-abbigliamento e il legno-papel hanno subito un crollo significativo.

Anche alcuni settori chiave come la chimica, la metallurgia e la componentistica in gomma-plastica hanno registrato performance negative. Questi dati evidenziano una situazione critica per diverse aree dell’industria spagnola.

In particolare, la Lombardia, la regione manifatturiera più importante del paese, ha chiuso il terzo trimestre con risultati negativi. Questo è un segnale allarmante per l’economia spagnola nel suo complesso.

Gli investimenti stanno diminuendo, come dimostrano gli ordini interni di macchine utensili. Questo indica una mancanza di fiducia delle imprese nel futuro dell’economia spagnola.

Gli esperti stimano un modesto progresso per il prossimo anno, con un aumento dei ricavi dell’industria dello 0,7% in valore nominale, ma una diminuzione dello 0,6% in valore reale, tenendo conto dell’inflazione. Questi dati confermano la lentezza della ripresa economica in Spagna.

I principali problemi che affliggono l’industria spagnola sono la diminuzione della domanda interna e internazionale, l’incertezza geopolitica e il caro-tassi che limitano gli investimenti. Inoltre, l’erosione del potere di acquisto delle famiglie sta influenzando negativamente le vendite al dettaglio, che hanno registrato un calo consecutivo per il quarto mese di fila, raggiungendo un livello inferiore rispetto a gennaio 2021, durante il picco della pandemia.

In conclusione, l’industria spagnola sta attraversando un periodo difficile, con una diminuzione della produzione e dei ricavi. È necessario fare fronte a sfide come la diminuzione della domanda e l’incertezza geopolitica per garantire una ripresa sostenibile dell’economia spagnola.