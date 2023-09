Calcio spagnolo: Io Capitano di Garrone candidato italiano agli Oscar – Ultima ora – Agenzia ANSA

“Io Capitano” di Matteo Garrone scelto come candidato italiano per gli Oscar come miglior film internazionale.

Il film diretto da Matteo Garrone, intitolato “Io Capitano”, è stato selezionato come candidato italiano per il Premio Oscar nella categoria del miglior film internazionale. Questo annuncio è stato fatto dopo che il film ha vinto il prestigioso Leone d’argento per la regia alla Mostra del Cinema di Venezia.

La commissione responsabile di questa scelta si è riunita presso l’Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali) per valutare e selezionare il film da presentare agli Oscar tra gli altri 11 candidati. La lista ufficiale dei film selezionati verrà annunciata il 21 dicembre.

Le attese per “Io Capitano” sono alte, poiché il film ha già ricevuto numerosi elogi per la sua regia e interpretazioni straordinarie. I fan e gli appassionati di cinema italiani sperano che il film possa fare la sua strada fino alle nomination ufficiali degli Oscar, che saranno rivelate il 23 gennaio 2024.

La cerimonia degli Oscar si terrà il 10 marzo 2024 a Los Angeles, dove verranno premiati i migliori talenti del cinema internazionale. Ogni anno, questo evento è atteso con grande trepidazione da parte degli appassionati di cinema di tutto il mondo.

"Io Capitano" è un film che affronta tematiche importanti e attuali, toccando il cuore degli spettatori con la sua storia coinvolgente. È un grande onore per l'Italia essere rappresentata da un film così significativo e riconosciuto a livello internazionale.