Calcio spagnolo: iPhone 15 Pro (128 GB) ora disponibile su Amazon con pagamento rateale agevolato

Apple ha presentato i nuovi smartphone della linea iPhone 15 e hanno avuto un grande successo sin dal giorno del keynote. Dopo l’apertura dei preordini, l’azienda ha registrato subito il “sold out” e molti utenti si sono trovati senza il dispositivo dei loro sogni. Tuttavia, adesso le scorte stanno iniziando a tornare e si possono acquistare gli iPhone 15 Pro in titanio nero con 128 GB di memoria interna su Amazon.

Il prezzo di listino è di 1239,00€ e il dispositivo arriverà presso il domicilio o un luogo designato entro una decina di giorni. Con l’acquisto su Amazon, si avranno vantaggi come la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e la garanzia del produttore valido in tutti gli Apple Store del mondo. Inoltre, si avrà accesso all’assistenza tecnica dedicata per due anni, sempre disponibile via chat o telefono.

La novità riguarda il pagamento, è possibile dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. L’iPhone 15 Pro è considerato un best buy grazie alla sua potenza, versatilità, leggerezza e materiali di alta qualità come il titanio. Ha uno schermo OLED ProMotion fino a 120 Hz con cornici sottili e supporta la ricarica MagSafe o wireless. Il processore A17 Pro con modem 5G integrato assicura prestazioni notevoli.

L’iPhone 15 Pro in titanio nero con 128 GB di memoria interna è disponibile su Amazon al prezzo di 1239,00€, spese di spedizione incluse. L’articolo contiene link di affiliazione che permetteranno al sito di ricevere commissioni sugli acquisti effettuati tramite tali link. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.