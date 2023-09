Calcio spagnolo is already in Italian and does not need to be translated. As for the rest of the title, heres the revised version: È morto Giorgio Napolitano, martedì i funerali di Stato alla Camera

L’incontro tra la senatrice e ricercatrice Elena Cattaneo e l’ex presidente Giorgio Napolitano, avvenuto dieci anni fa in occasione della sua nomina a senatrice a vita, è stato ricordato come un momento importante per entrambi. Cattaneo ha sottolineato che da allora ha cercato di onorare il suo impegno come scienziata attiva, sia all’interno che all’esterno delle istituzioni, su richiesta di Napolitano.

Napolitano è stato descritto come un uomo che ha lasciato un’impronta decisiva nella storia istituzionale del paese, grazie alla sua personalità e alla sua costante lucidità. La vicinanza e il supporto del presidente Napolitano sono stati fondamentali per Cattaneo nei suoi primi passi nel mondo parlamentare, sia fisicamente in Aula che moralmente quando ne ha sentito la necessità.

Il presidente Napolitano è stato elogiato per la sua intelligenza, senso di responsabilità e profonda cultura delle istituzioni, che hanno insegnato molto a Cattaneo. Nonostante i momenti di dissenso, ogni occasione di confronto con Napolitano è stata preziosa e proficua per Cattaneo.

Napolitano viene ricordato proprio come un presidente autorevole, rigoroso, umano e capace di interpretare con acutezza i fenomeni della vita politica. È stato in grado di agire in maniera decisa quando richiesto dalle circostanze e ha saputo combinare i doveri istituzionali con una straordinaria apertura mentale.

L’incontro tra Elena Cattaneo e Giorgio Napolitano è stato un momento di grande importanza per entrambi e ha contribuito a consolidare il percorso di Cattaneo come scienziata e parlamentare. La sua testimonianza conferma l’importanza di figure come Napolitano, che riescono a guidare il paese con saggezza e competenza.