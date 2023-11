Calcio spagnolo: Israele-Hamas, assedio allospedale al-Shifa. Un bambino muore ogni 10 minuti

Accuse incrociate tra Hamas e le Forze di difesa israeliane (IDF) sull’esplosione all’ospedale di al-Shifa a Gaza City hanno scatenato panico e disperazione tra la popolazione. Mentre il portavoce del ministero della Sanità di Hamas, Ashraf al-Qudra, ha affermato che le forze israeliane hanno deliberatamente attaccato l’ospedale, sostenendo la presenza di cecchini che sparano indiscriminatamente in tutte le direzioni, il portavoce arabo delle IDF, Avichay Adraee, ha negato tali affermazioni, attribuendo invece l’esplosione a un missile lanciato da un gruppo terroristico palestinese.

Secondo il portavoce di Hamas, l’esplosione ha causato panico tra i pazienti e il personale dell’ospedale, rendendo impossibile anche il semplice spostamento ed impedendo alle ambulanze di raggiungere le vittime. Al-Qudra ha denunciato l’attacco come un atto barbaro e inumano commesso dalle forze israeliane.

Dall’altra parte, Adraee ha respinto queste accuse, affermando che l’esplosione è stata causata da un missile vagante sparato da un gruppo terroristico palestinese. Ha precisato che i miliziani di Hamas stavano cercando di attaccare le forze israeliane e che, a causa di un errore, hanno colpito accidentalmente l’ospedale.

L’incidente all’ospedale di al-Shifa è solo l’ultimo di una serie di eventi violenti che stanno scuotendo la regione. La situazione nella Striscia di Gaza è sempre più tesa a causa delle continue violenze tra le parti in conflitto. Le ultime accuse incrociate tra Hamas e le IDF rischiano di alimentare ulteriormente il fuoco.

È necessario un intervento internazionale urgente per porre fine a questa spirale di violenza. Organizzazioni internazionali e paesi esteri devono assumersi la responsabilità di promuovere la pace e proteggere i civili colpiti dalla violenza indiscriminata. È essenziale garantire la sicurezza degli ospedali e consentire alle ambulanze di operare liberamente per soccorrere i feriti.

In un momento in cui il mondo si sforza di far fronte alla pandemia di COVID-19, è ancor più urgente porre fine a questo conflitto che sta mietendo vite innocent..

Le voci di accuse incrociate tra Hamas e le IDF sull’esplosione all’ospedale di al-Shifa a Gaza City continuano ad alimentare la tensione in una regione già flagellata dalla violenza. L’intera comunità internazionale deve unire le forze per porre fine a questa spirale di violenza e lavorare per una pace duratura nella regione.