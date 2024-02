Calcio spagnolo – Israele–Hamas, media: vittime in raid su edificio Unrwa a Jabalia LIVE

Israele sta cercando palestinesi non affiliati ad Hamas per gestire gli affari civili a Gaza

Israele ha avviato una ricerca attiva di palestinesi non affiliati ad Hamas per gestire gli affari civili a Gaza. Gli individui selezionati lavoreranno in cosiddette ‘enclave umanitarie’ come prova per il piano di amministrazione post-guerra. Un alto funzionario israeliano ha riferito che il processo potrebbe richiedere tempo a causa delle minacce di Hamas, ma che il piano potrà essere realizzato una volta che Hamas non rappresenterà più una minaccia.

L’Autorità nazionale palestinese verrà esclusa dal processo per non aver condannato l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Al contrario, saranno presi in considerazione coloro che hanno legami passati con Fatah, il partito politico palestinese rivale di Hamas.

Questo nuovo approccio potrebbe portare a un cambiamento significativo nella gestione degli affari civili a Gaza e potrebbe segnare una svolta nella complicata situazione politica in Medio Oriente. Resta da vedere come reagirà Hamas a queste iniziative e se Israele riuscirà a trovare individui idonei e disposti a collaborare per garantire la stabilità e la sicurezza nella regione.

