Calcio spagnolo – Israele–Hamas, media: vittime in raid su edificio Unrwa a Jabalia

Nella Striscia di Gaza, attualmente sono ancora detenuti 130 ostaggi, di cui 111 uomini e 19 donne, tra cui due bambini e 11 stranieri. Hamas detiene anche i corpi di almeno 32 ostaggi che non sono più vivi. Tuttavia, sono stati liberati finora 121 ostaggi, tra cui 86 israeliani e 24 stranieri. Otto ostaggi assassinati sono stati localizzati dalle forze dell’IDF, mentre tre ostaggi sono stati erroneamente uccisi dalle forze IDF e i loro corpi sono stati restituiti a Israele.

La situazione è estremamente delicata, con più di 1.200 persone uccise in Israele finora e più di 14.000 feriti che sono stati evacuati negli ospedali. Le tensioni tra Israele e Hamas continuano a crescere, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di atti di violenza e terrorismo.

Le Nazioni Unite hanno chiesto un immediato cessate il fuoco e un ritorno al dialogo per risolvere pacificamente la situazione. Tuttavia, fino ad ora, i tentativi di mediazione sono stati vani e la situazione sul campo rimane tesa.

La comunità internazionale è fortemente preoccupata per la situazione in corso e chiede il rispetto dei diritti umani e l’accesso agli aiuti umanitari per la popolazione civile colpita da questo conflitto. Si spera che una soluzione diplomatica possa essere trovata al più presto per porre fine a questa spirale di violenza che ha già causato troppi danni e sofferenze.