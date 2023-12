Calcio spagnolo – Istat, Pil Italia +0,7% nel 2023, stesso ritmo nel 2024

Il Pil italiano prevede una crescita dello 0,7% nel 2023 e nel 2024, secondo le ultime previsioni. Tuttavia, questo tasso di crescita rappresenta un rallentamento rispetto al +3,7% raggiunto nel 2022.

La crescita nel 2023 sarà principalmente trainata dalla domanda interna, che contribuirà positivamente con 0,8 punti percentuali. Tuttavia, la domanda estera netta avrà un lieve impatto negativo di -0,1 punti percentuali.

Secondo l’Istat, l’economia italiana proseguirà nella sua fase espansiva anche nel 2024, mantenendo un ritmo simile a quello attuale. La crescita economica sarà sostenuta interamente dalla domanda interna, con una previsione di contributo positivo da parte della domanda estera.

In precedenza, la Nadef aveva previsto una crescita dello 0,8% per quest’anno e dell’1,2% per il prossimo. Tuttavia, le ultime proiezioni indicano una leggera revisione al ribasso per entrambi gli anni.

Nonostante il rallentamento previsto, l’economia italiana continua a mostrare segnali di ripresa dopo gli effetti negativi della pandemia. Le politiche di stimolo fiscale e la ripresa dei consumi interni stanno contribuendo a sostenere la crescita.

È importante notare che queste previsioni sono soggette a variabili e cambiamenti significativi nel contesto economico globale e nazionale. Tuttavia, al momento, le prospettive per l’economia italiana appaiono in linea con una graduale ripresa.