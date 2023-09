Calcio spagnolo: Jennifer Hermoso denuncia il presidente federale Luis Rubiales per il bacio non consensuale dopo la vittoria dei Mondiali

La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha denunciato il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, per un bacio non consensuale. La procura dell’Audiencia Nacional di Madrid ha avviato un’indagine preliminare sulla questione, dopo che Hermoso ha presentato una denuncia formale per consentire l’avvio delle indagini.

Rubiales è stato oggetto di critiche da parte di molti e gli è stato chiesto di dimettersi, ma ha sempre negato la versione di Hermoso e si è rifiutato di farlo. Nonostante ciò, il bacio ha causato un grande scandalo nel calcio spagnolo.

Come segno di solidarietà con Hermoso, tutte le calciatrici della Nazionale femminile hanno dichiarato che non giocheranno finché Rubiales rimarrà presidente. Undici membri dello staff tecnico della Nazionale si sono dimessi in segno di protesta, dando maggiore visibilità alla vicenda.

Il Comitato disciplinare della FIFA ha preso provvedimenti sospensivi nei confronti di Rubiales, che è stato appeso per 90 giorni. Durante il periodo di sospensione, è stato nominato un presidente ad interim per garantire la continuità delle attività.

Inoltre, il calcio spagnolo ha preso altre misure per rimediare agli errori commessi. L’allenatore della Nazionale femminile è stato esonerato e al suo posto è stata nominata Montse Tomé, la prima donna a ricoprire quel ruolo. Questo segna un importante passo avanti per il calcio femminile spagnolo e dimostra l’impegno a combattere qualsiasi forma di discriminazione o molestia.

La vicenda ha sollevato importanti questioni sulle dinamiche di potere nel mondo del calcio, mettendo in evidenza la necessità di una maggiore tutela delle atlete e di strumenti efficaci per affrontare casi di molestie o abusi.

Il calcio spagnolo si trova ora ad affrontare una situazione di grande sfida, ma le misure adottate mostrano la volontà di fare il possibile per sostenere le calciatrici e creare un ambiente di gioco sicuro e rispettoso di tutti.