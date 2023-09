Calcio spagnolo – Jovanotti, le conseguenze dellincidente in bici: Dopo lintervento ho una gamba più corta

Il famoso cantante italiano Jovanotti si è trovato coinvolto in un brutto incidente in bicicletta durante una vacanza a Santo Domingo. L’incidente è avvenuto quando, improvvisamente, è stato sbalzato per aria da un dosso anti-velocità non segnalato lungo il percorso. Questo ha causato la rottura della clavicola e del femore in tre punti.

I medici hanno immediatamente preso in carico Jovanotti e hanno deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere le lesioni subite. Tuttavia, durante l’operazione, si è verificato un errore e il femore non è stato riallineato correttamente, lasciando il cantante con una gamba più corta dell’altra. A causa di questo imprevisto, Jovanotti è stato costretto a rimanere a Santo Domingo per un periodo più lungo del previsto, a causa del rischio di trombosi.

Nonostante la difficile situazione, Jovanotti ha mostrato grande ottimismo e ha deciso di guardare al lato positivo delle cose. Ha sottolineato che questa pausa forzata gli darà l’opportunità di dedicarsi completamente alla fisioterapia e al recupero. Inoltre, ha citato esempi di persone famose come Garrincha e Pantani, che hanno vissuto una situazione simile con una gamba più corta dell’altra, dimostrando che è possibile superare queste difficoltà.

Tuttavia, a causa dell’incidente, Jovanotti ha dovuto prendere una decisione dolorosa. Ha annunciato lo stop al suo tour in corso e potrebbe dover rimandare l’idea del PalaJova 2024, una serie di concerti programmata per l’inizio del prossimo anno. Questa decisione è stata presa per garantire che il cantante possa concentrarsi pienamente sulla sua guarigione e sulla riabilitazione.

Il mondo della musica e i fan di Jovanotti sono rimasti sorpresi da questa notizia, ma hanno mostrato sostegno e comprensione per la difficile situazione che il cantante sta affrontando. Nonostante gli imprevisti, Jovanotti rimane un esempio di positività e determinazione, dimostrando che la volontà di superare gli ostacoli può davvero fare la differenza.