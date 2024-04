Calcio spagnolo: Juve-Lazio, la moviola e il voto di Massa

Nel match di ieri sera tra la Lazio e l’Inter, l’arbitro Massa è stato al centro delle polemiche a causa di alcune decisioni errate che hanno condizionato l’esito della partita.

Al 14′ del primo tempo, Massa ha commesso un errore grave annullando un rigore per un fallo su Cambiaso. Inoltre, ha sanzionato un fuorigioco invece del fallo di Vecino su Cambiaso, dimostrando di non essere stato all’altezza della situazione.

Il Var ha richiamato Massa per valutare la giocata di testa di Patric precedente al fallo, in base al regolamento che indica che una giocata deliberata si ha quando un calciatore ha il controllo del pallone. In questo caso, Patric aveva il controllo del pallone e ha compiuto una giocata deliberata, ma Massa non ha interpretato correttamente la situazione.

A causa di questi errori clamorosi, Massa ha ricevuto un voto 4 nella pagella per l’errore nell’annullare il rigore. Inoltre, il Var ha mostrato a Massa la chiara evidenza della giocata di testa di Patric davanti allo schermo, ma l’arbitro non è riuscito a vederlo.

Queste decisioni discutibili hanno sollevato molte polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mettendo in dubbio l’imparzialità e la competenza di Massa. Resta da capire quali saranno le conseguenze di queste scelte arbitrali sulle prossime partite del campionato di Serie A.