Calcio spagnolo: Juventus, Allegri: Cambiaso ha la febbre. Gioca Nicolussi Caviglia

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si è presentato di fronte ai giornalisti per parlare della prossima partita contro la Salernitana. Durante la conferenza stampa, Allegri ha sottolineato le insidie di questa gara a Salerno e ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare l’avversario.

In particolare, il tecnico ha annunciato che Nicolussi Caviglia giocherà al posto di Locatelli, che sarà assente per questa partita. Allegri ha sottolineato l’importanza di dare continuità a tutti i giocatori, anche a chi subentra, per mantenere alto il livello della squadra.

Tuttavia, la Juventus dovrà fare a meno di Cambiaso, che ha la febbre. Inoltre, Kean non ha ancora completato il suo recupero e si spera che possa tornare presto in campo.

Allegri ha ribadito l’importanza di lavorare costantemente e non abbassare mai la guardia, dando il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Ha anche sottolineato che il ruolo di Yildiz non è ancora definito e spetta alla società prendere una decisione al riguardo.

Il tecnico ha enfatizzato che è fondamentale concentrarsi solo sui fatti presenti e non fare supposizioni, mantenendo un atteggiamento professionale e determinato. Ha anche annunciato il ritorno di Bremer in squadra, ma ha sottolineato che tutti i giocatori devono giocare regolarmente per mantenere il giusto ritmo di gara.

Infine, Allegri ha parlato della profondità della squadra, affermando che Weah può giocare i 90 minuti, ma ha anche sottolineato che c’è una buona qualità in panchina. Ha ribadito l’importanza di coinvolgere tutti i giocatori per mantenere alta l’intensità delle partite.

Durante la conferenza stampa, Allegri ha anche ricordato l’importanza di avere un forte spirito di gruppo, facendo riferimento a Gianluca Vialli come esempio di leader che ha contribuito al successo della Juventus.

Infine, Allegri ha evidenziato Vlahovic come possibile punto di riferimento dell’avversario, sottolineando l’importanza di prestare molta attenzione a lui in campo.

Per la Juventus, la partita contro la Salernitana rappresenta tre punti fondamentali per rimanere in testa alla classifica. Sarà una sfida difficile, ma Allegri ha espresso fiducia nella squadra e nella sua capacità di ottenere una vittoria importante.