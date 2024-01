Calcio spagnolo: Kate Middleton operata alladdome. Per re Carlo intervento alla prostata – Agenzia ANSA

Un’allarme si è diffuso a palazzo, con il Regno Unito che tiene il fiato sospeso per la salute di re Carlo III e di Kate Middleton, principessa di Galles. Kate è stata ricoverata per un’operazione chirurgica all’addome, mentre il sovrano affronterà una procedura alla prostata.

Le preoccupazioni per Carlo sembrano essere limitate, con Buckingham Palace che ha affermato che la sua condizione è benigna. Gli impegni pubblici verranno rinviati per un breve periodo di recupero. Tuttavia, la condizione di Kate sembra essere più delicata. Sarà costretta a rimanere in ospedale per almeno 10-14 giorni e non potrà svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua.

Kate ha dichiarato di essere dispiaciuta per il rinvio dei suoi impegni e spera di poterli recuperare quanto prima. Nel frattempo, i media si sono radunati fuori dalla London Clinic, la clinica dove è stata ricoverata. Questa clinica è conosciuta per le sue attrezzature all’avanguardia e per la chirurgia robotica.

Nonostante le speculazioni, fonti ufficiose citate dai tabloid hanno affermato che la diagnosi di Kate non è legata al cancro, ma si attendono conferme ufficiali. In ogni caso, il Regno Unito resta in ansia per la salute di entrambi i membri della famiglia reale e spera in una pronta guarigione.

“Zombie enthusiast. Subtly charming travel practitioner. Webaholic. Internet expert.” READ Calcio Spagnolo: Rossella sconvolta per Nunzio affronta la realtà