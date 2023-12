Calcio spagnolo – Keith Richards dei Rolling Stones festeggia 80 anni – TGCOM

I Rolling Stones sono tornati alla ribalta della musica con il loro ultimo album “Hackney Diamonds”, che ha conquistato i cuori dei fan dopo un lungo diciotto anni di attesa. L’album è stato un successo immediato, raggiungendo le vette delle classifiche di vendita e dimostrando la grande vitalità del gruppo nonostante gli anni passati.

La band, guidata dal leggendario Mick Jagger che ha appena compiuto 80 anni a luglio, ha sfidato ogni regola della fisiologia umana, venendo spesso soprannominati come “dinosauri” già negli anni ’80. Ma il passare del tempo non sembra aver scalfito la loro energia e passione per la musica.

Nel 1987 sembrava che la storia dei Rolling Stones stesse per concludersi a causa di una frattura tra Keith Richards e Mick Jagger, ma quel momento di crisi si è rivelato fondamentale per entrambi. Infatti, ha permesso a Richards di mostrare tutto il suo valore con il suo primo album solista, dimostrando di essere un talento a sé stante.

Keith Richards è nato il 18 dicembre 1943 a Dartford, nel Kent, in Inghilterra. Fin dalla tenera età, grazie al nonno materno che suonava in una band jazz, ha respirato musica e ha sviluppato una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita. Insieme a Mick Jagger, ha formato il primo nucleo dei Rolling Stones nella sua adolescenza, dando vita a una delle band più leggendarie di tutti i tempi.

Negli anni ’60, Richards ha avuto abusi di sostanze e problemi con la giustizia, ma tutto ciò non ha affatto intaccato la sua creatività. È noto, infatti, per il suo famoso riff di chitarra di “(I Can’t Get No) Satisfaction”, che è nato durante una notte di sonno.

La sua vita privata è stata caratterizzata da avventure tumultuose, soprattutto negli anni ’60 e ’70, quando ebbe una relazione tossica con Anita Pallenberg. Tuttavia, nel 1983, si è sposato con la modella Patti Hansen ed ha avuto due figlie con lei, trovando finalmente una stabilità personale che ha contribuito alla sua rinascita artistica.

I Rolling Stones sono un esempio di resilienza e talento che ha saputo attraversare generazioni e stili musicali, dimostrando che la passione per la musica non conosce età. Con l’uscita del loro ultimo album, la band si è guadagnata ancora una volta l’ammirazione e l’affetto dei loro numerosi fan in tutto il mondo.