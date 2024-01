Calcio spagnolo – La banca statunitense Citigroup taglierà circa 20mila posti di lavoro entro il 2026

Citigroup, la banca statunitense, ha annunciato che taglierà circa 20mila posti di lavoro entro il 2026, il che equivale al 10% di tutti i dipendenti. L’annuncio è stato fatto durante la pubblicazione dei risultati economici del quarto trimestre del 2023, che sono stati definiti molto “deludenti” dalla CEO Jane Fraser.

I ricavi della banca sono calati del 3%, raggiungendo i 17,4 miliardi di dollari, e nel trimestre finale del 2023 si sono registrate perdite per 1,8 miliardi di dollari. Nonostante il settore bancario stia generalmente beneficiando del rialzo dei tassi di interesse deciso dalle banche centrali per contrastare l’inflazione, Citigroup ha visto un calo dei profitti.

Settembre scorso, Citigroup ha avviato un piano di semplificazione delle sue strutture che include il taglio dei dipendenti, al fine di ridurre i costi e aumentare i profitti. È previsto che la riduzione dei dipendenti consentirà di risparmiare 2,5 miliardi di dollari all’anno.

Questi ultimi annunci rappresentano un forte colpo per i dipendenti della banca, ma anche per l’economia in generale. Una riduzione così significativa del personale potrebbe avere ripercussioni sull’occupazione e sull’economia del paese.

Citigroup è solo l’ultima tra le grandi banche a dover affrontare sfide economiche. L’intero settore bancario sta lottando per adattarsi alle crescenti pressioni regolamentari e alla forte concorrenza. Molti istituti finanziari sono costretti ad adottare misure drastiche per rimanere competitivi.

Nonostante le difficoltà, Citigroup mira ancora a raggiungere i propri obiettivi, puntando sulla semplificazione delle strutture come chiave per una maggiore redditività. Sarà importante osservare come l’azienda gestirà questa fase di transizione, riducendo il personale in modo efficace e minimizzando gli impatti negativi sulle persone coinvolte.

Le prossime mosse di Citigroup saranno cruciali per stabilire se l’azienda sarà in grado di recuperare e raggiungere una posizione di stabilità finanziaria. Con effetti che si ripercuotono sull’occupazione e sull’economia, questo annuncio farà sicuramente scalpore nel settore bancario e non solo.