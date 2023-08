Calcio spagnolo: la CMA avvia una nuova indagine sullaccordo proposto da Microsoft

Microsoft e Ubisoft raggiungono un nuovo accordo per l’acquisizione di Activision Blizzard, che porterà importanti cambiamenti nel panorama dei giochi. La Competition and Markets Authority (CMA), l’organo antitrust inglese, ha ricevuto la proposta di accordo e ha avviato una nuova indagine.

L’accordo originale tra Microsoft e Activision è stato vietato su base mondiale. La CMA ha deciso di esaminare attentamente l’accordo ristrutturato, che prevede che Microsoft non acquisirà i diritti cloud per i giochi di Activision su PC e console, né per i nuovi giochi rilasciati da Activision al di fuori dell’Area Economica Europea. Questi diritti saranno ceduti a Ubisoft.

Microsoft ha affermato che l’obiettivo della transazione è quello di consentire a Ubisoft di fornire i contenuti di Activision a tutti i fornitori di servizi di cloud gaming, incluso Ubisoft stesso. La CMA valuterà l’impatto dell’accordo sulla concorrenza, prendendo in considerazione anche i commenti di terze parti.

L’organo antitrust ha invitato le terze parti a inviare email in cui illustrano i possibili effetti della fusione sul mercato inglese. Sarà fondamentale valutare attentamente i dettagli dell’accordo e determinare se porterà vantaggi o svantaggi per i giocatori e per l’industria dei giochi in generale.

L’accordo tra Microsoft e Ubisoft prevede che Ubisoft compenserà Microsoft per i diritti di streaming cloud dei giochi di Activision attraverso un pagamento unico e un meccanismo di prezzo all’ingrosso basato sul mercato. Ubisoft avrà anche la possibilità di concedere in licenza a terze parti i diritti di streaming cloud dei giochi di Activision in qualsiasi modello di business.

Inoltre, Ubisoft avrà la possibilità di richiedere a Microsoft di adattare i titoli di Activision a sistemi operativi diversi da Windows, come Linux, previo pagamento. Questo consentirà ai giocatori di accedere ai giochi di Activision su una varietà di piattaforme.

L’indagine della CMA ha una scadenza prevista per il 18 ottobre 2023, quindi sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per vedere come si evolverà la situazione e quali effetti avrà sull’industria dei giochi.

In conclusione, l’accordo tra Microsoft, Ubisoft e Activision rappresenta un importante cambiamento nel settore dei giochi, con nuove opportunità e sfide in vista. Sarà fondamentale monitorare da vicino il progresso dell’indagine della CMA e valutare l’impatto dell’accordo sulla concorrenza e sui giocatori.