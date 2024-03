Calcio spagnolo: la conferenza stampa prima di Barcellona-Napoli: rivivi la diretta

Il Napoli si prepara ad affrontare una sfida importante contro il Barcellona, con una probabile formazione che vede Meret tra i pali e un tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. La squadra partenopea affronterà il Barcellona senza paura, con alto pressing, rapidità e riaggressioni.

Il presidente De Laurentiis ha fermato Politano prima di un’intervista, confermando così la conferenza di Calzona e Politano conclusa con successo. Lobotka è stato elogiato da Calzona, mentre il Barcellona dovrà fare a meno di De Jong.

La squadra del Napoli è pronta per la sfida al Barcellona e sta cercando di migliorare l’intensità e il gioco di squadra. Politano, Calzona e Braida sono fiduciosi per la partita contro il Barcellona e si preparano al meglio per l’incontro.

L’arbitro olandese dirigerà la partita tra Barcellona e Napoli, con il recupero di Cajuste e Ngonge per la squadra partenopea. Xavi ha elogiato il Napoli e Lobotka in conferenza stampa, confermando la presenza di Geolier nel volo per Barcellona.

La squadra del Napoli sarà al completo per la sfida contro il Barcellona, anche se dovrà fare a meno di Demme e Zielinski. La tensione è alle stelle e l’attesa per il match è altissima. Speriamo che il Napoli possa ottenere un risultato positivo in questa importante partita.