Nel 2023, il digiuno intermittente ha guadagnato popolarità come regime alimentare grazie al motto “Digiunare meglio, digiunare tutti”. Questo approccio ha suscitato l’interesse di molte persone, tra cui la biologa e immunologa Antonella Viola, che è diventata una delle principali sostenitrici di questa pratica.

La professoressa Viola, nel suo nuovo libro intitolato “Il digiuno intermittente” e pubblicato da Gribaudo, ha dedicato una profonda analisi a questa metodologia, offrendo consigli e spiegando i benefici che può apportare alla salute. Nel libro, la biologa e immunologa condivide la sua esperienza personale con il digiuno intermittente, raccontando come sia riuscita a perdere dieci chili e a mantenerli nel tempo.

L’intervista esclusiva concessa al Corriere della Sera ha offerto un’opportunità unica di conoscere meglio la professoressa Viola e il suo lavoro nel campo del digiuno intermittente. Durante l’intervista, la studiosa ha sottolineato come questa pratica possa essere adattabile a diversi stili di vita e come possa essere un valido supporto per la perdita di peso e il mantenimento di una buona salute.

Secondo la professoressa Viola, il digiuno intermittente può essere una scelta salutare e sostenibile a lungo termine, purché sia seguito in maniera corretta e consapevole. Questo regime alimentare coinvolge periodi di digiuno alternati a momenti in cui è consentito mangiare liberamente, permettendo al corpo di adeguarsi e adattarsi a questa modalità.

L’ascesa del digiuno intermittente come regime alimentare popolare rappresenta una novità nel campo della nutrizione e sta attirando sempre più attenzione da parte di studiosi e giornalisti. La professoressa Antonella Viola è ora considerata una delle esperte di riferimento in questa area e il suo libro è diventato una risorsa fondamentale per chi desidera avvicinarsi a questa pratica in modo consapevole e responsabile.

In definitiva, l’approccio del digiuno intermittente ha ottenuto una rilevanza significativa nel 2023, grazie al motto “Digiunare meglio, digiunare tutti”. Grazie al lavoro e all’esperienza della professoressa Antonella Viola, sempre più persone stanno scoprendo i benefici di questo regime alimentare e stanno adottando questa pratica come parte del loro stile di vita.