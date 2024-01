Calcio spagnolo: la fiction girata ad Ancona andrà in onda su Canale 5

La casa di produzione Guasco sta organizzando una grande rimpatriata con tutte le comparse e gli operatori marchigiani che hanno partecipato alle riprese della serie tv “I fantastici 5”, con protagonista Raoul Bova. L’evento, che si terrà a breve, sarà un’occasione per festeggiare il successo della produzione e riunire tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dello show.

“I fantastici 5” è una fiction che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dal 16 gennaio. La serie, ambientata ad Ancona, ha utilizzato numerose location come le Grotte, la spiaggia, il Palaindoor della Montagnola, la Cattedrale di San Ciriaco e la suggestiva Riviera del Conero a Numana.

Per celebrare il lavoro svolto, la Guasco ha organizzato una cena speciale presso il Pincio, durante la quale saranno presenti circa 300 comparse e 15 operatori marchigiani che hanno partecipato alle riprese. Non sarà presente Raoul Bova, ma la sua controfigura, un giovane di Ancona, sarà invece presente per festeggiare insieme alle altre persone coinvolte nel progetto.

La fiction, prodotta dalla Lux Vide per Canale 5, ha concluso le riprese a fine aprile. Le prime due puntate andranno in onda martedì 16 gennaio, seguite dalle successive due il mercoledì 17, per un totale di otto appuntamenti imperdibili.

La trama della serie ruota attorno a Riccardo, un ex allenatore olimpico che si trasferisce ad Ancona con le sue figlie e accetta la sfida di allenare un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Il cast include anche Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Rachele Luschi e Gaia Messerklinger.

L’attesa è alta per questa nuova serie, che promette di sorprendere ed emozionare il pubblico italiano. Non resta che seguire le avventure dei “fantastici 5” su Canale 5 a partire dal 16 gennaio.