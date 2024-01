Calcio spagnolo: La funzione segreta quasi illegale di questo monitor ti permetterà di non perdere mai una partita – Cesena Mio

L’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede negli hardware, come dimostrato dal nuovissimo monitor MEG 321URX QD-OLED di MSI. Questo monitor ha una funzione segreta chiamata SkySight, basata sull’intelligenza artificiale, che potrebbe essere considerata ingiusta. La funzione SkySight consente di individuare i nemici e la loro posizione nel gioco League of Legends, anticipandoli e mostrando un’icona sullo schermo. Inoltre, il monitor avrà un’applicazione che permetterà di allenare le funzionalità dell’intelligenza artificiale per riconoscere e reagire ai nemici in qualsiasi gioco.

Ma non è tutto, il monitor offre anche specifiche impressionanti come uno schermo da 32 pollici, pannello QD-OLED 4K, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. L’elaborazione dell’intelligenza artificiale avviene direttamente sul monitor, non sulla macchina, rendendo difficile da rilevare per i software anti-cheat attuali.

Questa caratteristica potrebbe dare un vantaggio competitivo significativo ai giocatori in giochi competitivi, creando un enigma per gli eSport e gli organizzatori di tornei. Tuttavia, molti tornei monitorano i giocatori tramite webcam in diretta per prevenire trucchi, anche se alcuni potrebbero riuscire a nascondere l’effetto sottile del monitor.

Il monitor MEG 321URX QD-OLED di MSI sta davvero portando l’intelligenza artificiale nel mondo del gaming. Mentre alcuni potrebbero considerare la funzione SkySight ingiusta, altri potrebbero sfruttarla per migliorare le proprie prestazioni. Sarà interessante vedere come questa tecnologia influenzerà il futuro del gaming competitivo e come gli organizzatori dei tornei si adatteranno a questa nuova sfida.