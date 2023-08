Calcio spagnolo: La Perla non paga gli stipendi per 350, un Ferragosto amaro

Il famoso marchio bolognese nel settore della lingerie, La Perla, sta affrontando una situazione critica. Dopo la pandemia da Covid-19, la proprietà ha richiesto l’attivazione del contratto di solidarietà al fine di cercare nuovi partner e maggior liquidità.

Purtroppo, nonostante le promesse della proprietà, la liquidità tanto attesa non è mai arrivata, lasciando ben 350 lavoratrici senza stipendio. Di fronte a questa difficile situazione, il sindacato Filctem Bologna ha sollecitato un tavolo urgente con il Ministero per affrontare il problema.

Le lavoratrici più giovani, a causa della mancanza di prospettive concrete, potrebbero decidere di lasciare l’azienda, causando così la perdita di preziosa esperienza e conoscenza.

Il presidente Bonaccini e l’assessore Colla hanno criticato aspramente l’azienda per la violazione degli impegni presi nei confronti delle istituzioni e dei sindacati.

Il governo è stato richiamato per non aver ascoltato le richieste e per non aver convocato un incontro urgente per affrontare questa crisi. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha definito “dissennata” la gestione aziendale, sottolineando l’importanza di un piano industriale e una strategia imprenditoriale.

La Città metropolitana e la Regione hanno sollecitato l’attivazione di un tavolo presso il Ministero delle imprese al fine di salvare i posti di lavoro e il marchio La Perla, che rappresenta una parte significativa del patrimonio industriale di Bologna.

In conclusione, la situazione critica che il marchio La Perla sta attraversando richiede una pronta risposta dalle istituzioni e dal governo italiano al fine di salvaguardare l’occupazione e la sopravvivenza di questo storico marchio bolognese nel settore della lingerie.