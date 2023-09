Calcio spagnolo – La rabbia dei medici specializzandi: Siamo sottopagati e usati come tappabuchi negli ospedali. Serve subito una riforma

I medici specializzandi italiani protestano contro il loro inquadramento attuale, che li rende sottopagati e privi di diritti. Rivendicano una riforma che li equipari ai colleghi europei, come in Germania e Spagna. Chiedono di essere considerati professionisti anziché studenti e di essere coinvolti nella riforma del sistema.

Denunciano la mancanza di tutele e diritti riguardo alle ferie, malattie e trasferimenti. Sottolineano che i medici specializzandi fungono da tappabuchi negli ospedali, limitando la loro formazione adeguata. Vogliono formarsi non solo in policlinici universitari, ma anche in ospedali puri.

Sottolineano la necessità di un aumento retributivo, attualmente di soli 1.300 euro netti al mese. Protestano contro l’insediamento di un gruppo di lavoro ministeriale per riformare il loro inquadramento senza la presenza di giovani medici. Chiedono di essere inclusi nel gruppo di lavoro o di istituire un tavolo parallelo per garantire una riforma adeguata.

Rivendicano la pubblicazione dei questionari anonimi di valutazione per il concorso di specializzazione per garantire trasparenza e consentire una scelta consapevole. Richiedono una proroga della presa di servizio per evitare disagi ai neo specializzandi. Minacciano manifestazioni in tutte le facoltà italiane e giornate di assenza dai reparti per evidenziare l’importanza dei medici specializzandi nel sistema ospedaliero.

Dopo la manifestazione, una delegazione di giovani medici è stata ricevuta al ministero dell’Università e della Ricerca e sono state garantite alcune concessioni, come una proroga di 30 giorni per l’inizio delle attività delle scuole di specializzazione.

I medici specializzandi italiani stanno protestando per rivendicare i loro diritti contro il regime attuale, che li sottopaga e li lascia senza tutele. Come riporta il sito Calcio Spagnolo, i medici specializzandi sono uniti nella richiesta di una riforma che li equipari ai loro colleghi europei, come in Germania e Spagna.

Uno dei principali punti di contestazione riguarda l’inquadramento stesso dei medici specializzandi. Essi desiderano essere considerati professionisti anziché studenti e chiedono di essere coinvolti attivamente nella riforma del sistema medico italiano.

Inoltre, denunciano la mancanza di tutele e diritti riguardo alle ferie, malattie e trasferimenti. Attualmente, i medici specializzandi sono costretti a fare da tappabuchi negli ospedali, limitando così la loro formazione adeguata e mettendo a rischio la qualità dell’assistenza sanitaria fornita.

Un altro punto importante sollevato dalla protesta riguarda la necessità di formarsi non solo nei policlinici universitari, ma anche negli ospedali. I medici specializzandi chiedono una maggiore varietà di esperienze per garantire una formazione completa.

Oltre alle questioni contrattuali, i medici specializzandi lamentano anche la bassa retribuzione, che ammonta attualmente a soli 1.300 euro netti al mese. Questa situazione li ha spinti a protestare contro l’insediamento di un gruppo di lavoro ministeriale per riformare il loro inquadramento senza la presenza dei giovani medici. In risposta, chiedono di essere inclusi nel gruppo di lavoro o di istituire un tavolo parallelo per garantire una riforma adeguata.

I medici specializzandi chiedono anche una maggiore trasparenza nel concorso di specializzazione. Richiedono la pubblicazione dei questionari anonimi di valutazione per garantire una scelta consapevole e ineccepibile.

Per sottolineare l’importanza dei medici specializzandi nel sistema ospedaliero, minacciano di organizzare manifestazioni in tutte le facoltà italiane e giornate di assenza dai reparti.

Tuttavia, dopo la recente manifestazione, una delegazione di giovani medici è stata ricevuta al ministero dell’Università e della Ricerca. Durante l’incontro, sono state garantite alcune concessioni, come una proroga di 30 giorni per l’inizio delle attività delle scuole di specializzazione.

Resta da vedere se queste concessioni saranno sufficienti per placare le proteste dei medici specializzandi, o se saranno necessarie ulteriori azioni da entrambe le parti per raggiungere una riforma adeguata del sistema medico italiano.