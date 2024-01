Calcio spagnolo: la regia della memoria e dei ricordi svelata da uno studio italiano

Cellule cerebrali possono influenzare lo sviluppo e la maturazione dell’ippocampo, una scoperta che potrebbe rivoluzionare l’approccio alle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Uno studio coordinato da Michela Matteoli, professoressa di Farmacologia presso l’Università Humanitas, ha rivelato che le cellule cerebrali della microglia svolgono un ruolo fondamentale nel sistema nervoso centrale.

Le cellule della microglia sono responsabili della difesa del cervello e modificano il metabolismo dei neuroni nell’ippocampo, influenzando il loro sviluppo energetico. La ricerca, condotta in collaborazione con altri ricercatori e finanziata da un Erc Advanced Grant e da una borsa postdoc, ha evidenziato che la microglia, e in particolare il recettore Trem2, sono coinvolte nelle interazioni tra il sistema immunitario e il sistema nervoso.

Mutazioni nel recettore Trem2 sono state associate all’insorgenza dell’Alzheimer e la sua assenza può causare anomalie nello sviluppo e disfunzioni metaboliche nei neuroni dell’ippocampo. Questa scoperta sottolinea l’importanza di studiare sia lo sviluppo che l’invecchiamento del cervello, poiché processi disfunzionali durante la fase di sviluppo possono avere effetti a lungo termine sul tessuto nervoso.

Questa ricerca potrebbe aprire nuove strade per lo sviluppo di terapie per le malattie neurodegenerative. Tuttavia, ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere appieno le implicazioni di questa scoperta e per sviluppare trattamenti efficaci. Questo studio dimostra ancora una volta l’importanza della ricerca italiana nel campo della neurologia, portando progressi significativi nella comprensione delle malattie del sistema nervoso centrale. Con il crescente numero di persone colpite da malattie neurodegenerative, questi risultati sono di fondamentale importanza per il futuro della medicina.