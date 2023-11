Calcio spagnolo – La scure si abbatte su quelli che resistono

Il ridimensionamento delle pensioni dei medici è una nuova misura che penalizza coloro che lavorano per l’assistenza sanitaria pubblica. Questa notizia ha suscitato indignazione, poiché mentre si favorisce la sanità privata si colpiscono proprio coloro che pagano le tasse e che hanno gestito l’emergenza Covid.

Inoltre, la pensione ENPAM, il fondo pensione specifico per i medici ospedalieri, non risolve il problema, poiché l’importo erogato è esiguo. Ciò significa che i medici ospedalieri vedranno notevolmente ridotte le loro entrate una volta andati in pensione, nonostante abbiano dedicato anni alla professione e alla salute dei cittadini.

La situazione è paradossale: mancano i fondi per incentivare il personale sanitario e per migliorare la gestione della sanità pubblica, ma allo stesso tempo si trovano risorse per costruire nuovi ospedali e demolire quelli perfettamente funzionanti. Questo dimostra chiaramente che la politica ha preso il controllo della sanità pubblica, ma non sembra avere una visione chiara né gestire in modo oculato le risorse disponibili.

È urgente escludere le mani della politica dalla sanità e garantire un sistema efficiente che non penalizzi ulteriormente medici e pazienti. Questa soluzione potrebbe evitare ulteriori danni e consentire un’assistenza sanitaria di qualità per tutti.

È importante evidenziare le contraddizioni della politica e stimolare una riflessione più ampia sulla crisi del Sistema Sanitario Nazionale. Le scelte attuali mettono a rischio il futuro della salute di tutti i cittadini e richiedono un intervento tempestivo per garantire un sistema sanitario equo ed efficiente.