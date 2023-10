Calcio spagnolo: la super vincita di mamma e figlia con il pacco 15

Alessia e Tatiana, madre e figlia di Castelfidardo (Ancona), sono state protagoniste di una divertente puntata di Affari Tuoi su Rai Uno, il popolare programma televisivo che offre la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Le due donne hanno fatto divertire i loro concittadini durante la trasmissione, regalando momenti di allegria e suspance.

Alla fine del gioco, Alessia e Tatiana hanno avuto la fortuna di vincere 15.000 euro nel pacco numero 15. Durante il corso del gioco, la figlia ha rifiutato diverse offerte, dimostrando una grande determinazione nel voler proseguire fino alla fine per cercare di ottenere una somma ancora più elevata.

Tra le offerte che Tatiana ha rifiutato ci sono stati ben 22.000 euro, il cambio pacco, 15.000 euro, 10.000 euro, 3.000 euro e un’altra possibilità di cambio. La sua decisione ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma alla fine è stata comunque premiata con una cifra considerevole.

L’episodio in cui sono state protagoniste Alessia e Tatiana è andato in onda mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 22:15. Nei giorni seguenti, le due donne sono state celebrate dalla comunità di Castelfidardo come delle vere e proprie vincitrici, con i media locali che hanno elogiato la loro audacia e fortuna nel programma televisivo. Un successo che sicuramente rimarrà a lungo nell’immaginario collettivo del paese.

L’esperienza di Alessia e Tatiana a Affari Tuoi ha dimostrato quanto sia importante avere coraggio e fiducia nelle proprie capacità di vincere, spingendo sempre oltre per raggiungere i propri obiettivi. Un successo che ha reso ancor più orgogliosa la città di Castelfidardo nel vedere rappresentata la propria comunità in un programma di grande risonanza nazionale come Affari Tuoi.