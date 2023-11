Calcio spagnolo: la Virtus Bologna vince il derby dItalia, Milano ko – Sport Mediaset

La Virtus Segafredo Bologna si è aggiudicata la vittoria nell’atteso derby d’Italia in Eurolega, battendo l’EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 86-79. Il match è stato caratterizzato da un finale avvincente, con Iffa Lundberg che si è rivelato decisivo segnando 5 punti consecutivi che hanno respinto il ritorno degli ospiti.

Nonostante la sconfitta, l’Olimpia Milano può contare sui 21 punti di Shavon Shields, ma la squadra si trova attualmente in basso nella classifica, con solo due vittorie in otto partite. Dall’altra parte, la Virtus Segafredo Bologna, dopo la sconfitta subita contro il Real Madrid, è riuscita a rialzarsi e a rimanere in scia alle grandi squadre, migliorando il suo record a 6-2.

Il primo round in Eurolega va dunque alla Virtus Segafredo Bologna, anche se l’Olimpia Milano si è fatto pericolosamente avanti nel corso della partita. La panchina della squadra di Bologna si è rivelata fondamentale per la vittoria, con un notevole contributo di Abass.

Il risultato finale è stato fissato da Iffe Lundberg che, con una spettacolare tripla e due liberi, ha portato la Virtus Segafredo Bologna alla vittoria con il punteggio di 86-79. La squadra di casa migliora così il proprio record a 6-2, mentre l’Olimpia Milano scivola a 2-6.

Il coach Banchi della Virtus Segafredo Bologna dimostra di essere ancora competitivo, mentre il coach Messina dell’Olimpia Milano paga il prezzo di una panchina poco efficace.

In conclusione, le prestazioni chiave dei singoli giocatori dei due team sono emerse dai numeri, evidenziando l’importanza di Iffa Lundberg per la Virtus Segafredo Bologna e di Shavon Shields per l’Olimpia Milano.