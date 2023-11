Calcio spagnolo – La visione senza lungimiranza di Jim Ryan

La nuova periferica per PS5, PlayStation Portal, ha ricevuto molti apprezzamenti nelle recensioni. Gli esperti hanno elogiato il suo design ben realizzato, l’ergonomia comoda e l’integrazione del DualSense. Tuttavia, alcune recensioni hanno ritenuto che PlayStation Portal sia un’occasione sprecata per ampliare il pubblico, poiché la periferica sembra limitata a una nicchia senza possibilità di espandersi. Secondo gli esperti, sarebbe stato interessante sfruttare il cloud gaming per rendere PlayStation Portal un accesso economico ai giochi di PlayStation e aprirsi ad altri mondi come quello mobile.

Un altro punto critico sollevato riguarda il PlayStation VR2, un visore VR di qualità eccellente. Purtroppo, il visore è stato limitato alla sola PS5 e non è retrocompatibile con il precedente PS VR. Questa scelta ha deluso molti fan, poiché rappresentava un’opportunità persa per allargare il pubblico potenziale.

Inoltre, l’arrivo dei giochi PlayStation su PC avviene con un certo ritardo rispetto alle versioni console. Questo riduce l’effetto hype e richiede uno sforzo di marketing aggiuntivo per promuovere la piattaforma. Molti si chiedono se sia davvero necessario per il marchio PlayStation rimanere arroccato, considerando che il mercato richiede aperture più ampie e veloci.

La speranza è che il nuovo CEO di PlayStation renda più chiara e netta la strategia del marchio. In particolare, ci si aspetta un ampliamento delle prospettive di PlayStation Portal e dei visori VR. Gli appassionati sperano che l’azienda riesca a cogliere le opportunità offerte dal mercato e a intrecciare nuovi partenariati per offrire esperienze di gioco sempre più innovative e coinvolgenti. L’attesa è alta per scoprire quali saranno i prossimi passi di PlayStation nel mercato videoludico.