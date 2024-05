Calcio spagnolo: laccordo con OpenAI è vicino

Apple e OpenAI in trattativa per portare l’intelligenza artificiale su iOS 18

Apple sta per concludere un accordo con OpenAI per integrare le funzioni di ChatGPT sui propri dispositivi. Il colosso di Cupertino ha in passato vietato l’uso di ChatGPT, ma sembra che ora sia pronto a cambiare rotta e ad abbracciare l’intelligenza artificiale.

Al momento, Apple sta anche negoziando con Google per concedere la licenza del chatbot Gemini, anche se al momento non ci sono accordi definitivi. La strategia dell’azienda sarà probabilmente chiarita a giugno durante la Worldwide Developers Conference.

Il CEO Tim Cook ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale e ha promesso annunci emozionanti nelle prossime settimane. Gli utenti di iPhone potrebbero presto vedere l’integrazione di ChatGPT e altre funzionalità AI sui loro dispositivi, aprendo nuove possibilità e migliorando l’esperienza degli utenti.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo accordo tra Apple e OpenAI e per scoprire cosa il futuro riserva per l’intelligenza artificiale sui dispositivi Apple.