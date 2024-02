Calcio spagnolo, laffondo della CEI: Laccordo con lAlbania soldi buttati

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha criticato l’accordo raggiunto tra l’Italia e l’Albania per gestire la questione migratoria. Secondo la CEI, questa intesa fa parte della strategia del governo per frenare gli arrivi di migranti nel paese.

L’accordo prevede la costruzione di un centro di identificazione dei migranti e un centro di primo approdo nel porto di Shengjin, in Albania. Tuttavia, Monsignor Scalercise Perego, responsabile della sezione Migrantes della CEI, ha criticato l’investimento di 673 milioni di euro, definendolo “buttato in mare”.

Il ministro degli Esteri, Tajani, ha invece difeso l’accordo, definendolo una spesa ben fatta per affrontare la questione migratoria. Tajani ha sottolineato che il governo è preoccupato per il dossier migratorio, nonostante il calo degli sbarchi registrato negli ultimi mesi.

La premier Meloni ha chiesto di rendere “concreto” il Piano Mattei e di rafforzare la collaborazione con Tunisia e Libia per affrontare il problema dei migranti. Meloni ha citato l’esempio positivo di Caivano, dove i ministri sono stati presenti in modo continuativo per far sentire la presenza dello Stato, come un modello da seguire.

L’obiettivo del governo è quello di emulare tale esempio, intensificando la collaborazione con Tunisia e Libia per gestire l’immigrazione e rafforzando il Piano Mattei. La premier Meloni ha sottolineato l’importanza di rendere concreta questa strategia per far sentire la presenza e l’impegno dello Stato nell’affrontare la questione migratoria.

Nonostante le critiche della CEI e le preoccupazioni del governo, l’accordo con l’Albania rimane in vigore. Sarà interessante vedere come questa strategia influirà sull’afflusso di migranti verso l’Italia nei prossimi mesi e se sarà efficace nel risolvere la questione migratoria nel lungo termine.