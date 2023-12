Calcio spagnolo: lapertura verso una nuova tregua in Israele per liberare altri ostaggi – Il Tempo

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato una nuova pausa nei combattimenti in cambio del rilascio di più ostaggi. Herzog ha dichiarato che la responsabilità del rilascio degli ostaggi è nelle mani del leader di Hamas, Sinwar. In un discorso avvenuto ieri, Herzog ha sottolineato l’impegno umanitario di Israele e la necessità di un maggiore supporto internazionale per la consegna degli aiuti a Gaza. Secondo Herzog, la quantità di aiuti umanitari potrebbe essere triplicata istantaneamente. Tuttavia, l’Onu ha contestato queste dichiarazioni sostenendo che i bombardamenti israeliani hanno reso difficile la consegna degli aiuti. Gli Stati Uniti hanno spiegato che il rallentamento nella consegna degli aiuti era dovuto al rifiuto di Israele di riaprire il valico di Kerem Shalom. Infine, Herzog ha chiarito che Israele non è in guerra con il popolo palestinese, ma sta combattendo l’organizzazione terroristica Hamas.

